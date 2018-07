Fred volta à seleção para amistosos com Holanda e Romênia

Fred, que disputou a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha mas ficou de fora do Mundial do ano passado na África do Sul, liderou o Fluminense na conquista do Campeonato Brasileiro de 2010, após ter se recuperado de uma série de contusões.

Em 2011 Fred tem mantido uma boa regularidade, apesar da eliminação do time ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Outra novidade da lista foi o meia do Flamengo Thiago Neves, destaque do time na conquista do Campeonato Carioca. Nomes como Neymar, Robinho e Alexandre Pato voltaram a ser lembrados pelo técnico Mano Menezes.

O treinador divulgou uma relação de 28 jogadores para os dois amistosos, que serão disputados no dia 4 de junho, com a Holanda, em Goiânia, e três dias depois em São Paulo com a Romênia.

Desses dois jogos sairá a base da equipe que disputará a Copa América da Argentina, em julho.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Fábio (Cruzeiro) Victor (Grêmio), Júlio César (Inter de Milão) e Jefferson (Botafogo)

Laterais: Adriano (Barcelona), André Santos (Fenerbahçe), Daniel Alves (Barcelona) e Maicon (Inter de Milão)

Zagueiros: David Luiz (Chelsea), Thiago Silva (Milan), Lúcio (Inter de Milão), Luisão Benfica)

Meias: Anderson (Manchetser United), Elano (Santos), Elias (Atlético de Madri), Henrique (Cruzeiro), Jadson (Shakhtar Donetsk), Lucas Leiva (Liverpool), Lucas (São Paulo), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham) e Thiago Neves (Flamengo)

Atacantes: Neymar (Santos), Fred (Fluminense), Nilmar (Villarreal), Robinho (Milan), Alexandre Pato (Milan) e Leandro Damião (Internacional)

(Por Rodrigo Viga Gaier)