Fred volta a sentir a coxa e desfalca o Fluminense contra o Flamengo

SÃO PAULO - A fase parece não ser das melhores para o atacante Fred. Após deixar o treino desta sexta-feira com dores na coxa direita, um exame constatou um edema no local. Com isso, o jogador do Fluminense e da seleção brasileira deve ficar dez dias afastado do time.

"Infelizmente o Fred não estará em campo. Ele sentiu um problema na coxa e está fora do jogo. Quem vai jogar no lugar dele só irei divulgar na hora da partida. Eu já sei, mas guardarei isso", comentou Renato Gaúcho.

O atacante voltaria ao time no clássico contra o Flamengo, neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Dessa forma, Michael ou Walter devem jogar no ataque do time de Renato Gaúcho.

Fred, titular da seleção brasileira na Copa das Confederações, se machucou gravemente no dia 31 de agosto do ano passado, contra o Santos. A recuperação durou quase cinco meses. No retorno, contra o Bonsucesso, no último dia 23, Fred passou em branco. Depois, o jogador enfrentou o Nova Iguaçu e o Resende pelo Campeonato Carioca, mas não conseguiu voltar a marcar um gol.

A situação do atacante tem se tornado uma dor de cabeça para o técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Titular no título da Copa das Confederações, o jogador não tem uma sequência de jogos há um bom tempo. Esta nova lesão, por mais que não seja grave, é mais um obstáculo para que ele retome a boa forma que o fez virar peça indispensável na equipe de Felipão, às vésperas da Copa do Mundo.

O Fluminense ocupa a terceira colocação do torneio, com 13 pontos em seis jogos - quatro vitórias, um empate e uma derrota. O Flamengo é o líder, com 16 pontos.