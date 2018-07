Fred volta a treinar com bola após 11 dias no Flu e Pierre é poupado

O elenco do Fluminense treinou em dois turnos nesta quinta-feira e a grande novidade do dia foi o retorno de Fred aos treinamentos com bola. Recuperado de lesão, o atacante já havia participado normalmente dos treinos físicos na quarta, e desta vez voltou a participar de uma atividade tática após 11 dias afastado.

Com o próximo jogo marcado somente para a quarta-feira da próxima semana - quando encara a Ponte Preta no fechamento da oitava rodada do Brasileirão -, o Fluminense está intensificando os treinos no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Nesta quinta, o elenco realizou atividades físicas na academia pela manhã e treinou posicionamento à tarde.

O volante Pierre, com dores na coxa esquerda, foi poupado. O jogador, porém, não preocupa. Já o atacante Kenedy, recuperado de uma cirurgia do apêndice, correu em volta do gramado.

CENTRO DE TREINAMENTO

Longe da Urca, na Barra da Tijuca, o presidente do clube, Peter Siemsen, recebeu a imprensa para apresentar o início das obras do CT do Fluminense. A construção havia sido anunciada ainda em 2014, mas somente agora foram conseguidas todas as licenças ambientais.

"Temos que olhar para o futuro, trabalhar duro. Isto é só o início. O desafio continua. Estamos investindo na evolução de Xerém (onde ficam as categorias de base) e, com o centro de treinamento, o Fluminense muda de patamar em termos de estrutura", afirmou o dirigente.