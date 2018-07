Fred volta a treinar no Fluminense e deve jogar contra a Ponte Preta na quarta Fred se beneficiou da folga de 10 dias que o Fluminense teve no Campeonato Brasileiro para se recuperar de uma contusão na coxa esquerda. Neste sábado, o atacante realizou o primeiro treinamento coletivo após o tratamento e não demonstrou sentir dores. Com isso, é provável que depois de desfalcar a equipe no último jogo contra o Palmeiras, volte a atuar diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio.