Fred volta a treinar sem restrições com o Flu em Mangaratiba O atacante Fred parece estar totalmente recuperado da fissura que sofreu no pé direito. Após ficar uma semana afastado dos treinos e de ter participado de atividades mais leves nos dois primeiros dias de trabalho em Mangaratiba, onde o Fluminense realiza uma intertemporada, o jogador foi um dos mais participativos no treino realizado debaixo de chuva na tarde desta quinta.