Fred volta aos treinos no Fluminense e recebe apoio da torcida

Talvez o mais criticado jogador da campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo, que terminou com a histórica goleada por 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal, Fred retornou aos treinos no Fluminense. Ele recebeu dez dias de folga do clube carioca justamente por conta de sua participação no torneio e, por isso, somente nesta quinta-feira voltou a trabalhar com os colegas.

Ao contrário do que aconteceu com a camisa da seleção, no entanto, o clima era de total apoio ao atacante. Fosse por manifestações sinceras da torcida nas arquibancadas das Laranjeiras, ou por ações da diretoria do clube no percurso até o local de treinamento da equipe, Fred se sentiu abraçado pelos tricolores.

Tentando reanimar seu centroavante, que exibiu abatimento após o Mundial e chegou a botar ponto final em sua história pela seleção, a diretoria do Fluminense "convocou" torcedores para festejar o retorno dele durante o trajeto para as Laranjeiras. Tricolores com balões e placas faziam contagem regressiva da distância para o jogador "voltar para casa".

Já no gramado, o clima receptivo foi mantido. Presente em bom número, a torcida entoou o tradicional canto de "o Fred vai te pegar", que embala a trajetória do atacante com a camisa do Fluminense. Seus companheiros também fizeram questão de deixar o clima leve, para que o jogador de fato se sentisse em casa.

Fred participou do aquecimento com o resto do elenco, mas depois fez um trabalho físico separado, enquanto seus colegas participaram de uma atividade em campo reduzido. O atacante não enfrentará o Atlético-PR, neste domingo, em Curitiba, e a data de seu retorno ainda não foi confirmada, mas a tendência é que ele aconteça na rodada seguinte, diante do Goiás, dia 3 de agosto, no Maracanã.