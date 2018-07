Fred volta para Minas 11 anos depois, mas não para o clube que buscava acerto

Onze anos depois de deixar o futebol mineiro, o atacante Fred volta a atuar por um time do estado mas não no que vinha tentando se acertar há pelo menos três anos. Desde 2014, o agora atacante do Atlético mantinha contatos frequentes com o Cruzeiro, time que defendia antes de se transferir para o Lyon, da França, em 2005.

As negociações com o Cruzeiro nunca avançaram. Os motivos, conforme fontes próximas ao jogador, envolviam questões salariais. Em seu último clube, Fred recebia R$ 800 mil. O jogador ainda tem "negócios" com o time. Uma dívida de R$ 2,5 milhões relativa a cláusulas contratuais na transferência do jogador para o futebol francês.

No Atlético, o salário do jogador deverá ficar próximo do que recebia no Fluminense. O valor, no entanto, será pago com a ajuda de patrocinadores.

Fred tinha mais dois anos e meio de contrato com o Fluminense. Porém, por desentendimentos com o técnico Levir Culpi, o clima na equipe se deteriorou para o atacante, que chegou a dizer que não jogaria mais na equipe sob o comando do treinador. Houve reconciliação, mas o ambiente permaneceu ruim.

No Atlético Fred se junta a Robinho e Lucas Pratto, também homens de frente no time. No entanto, é provável que Pratto seja negociado em breve, na janela do meio do ano. O contrato com o Atlético vai até o fim da temporada de 2018. A apresentação do jogador está marcada para amanhã, 10. Aos 32 anos, Fred chega ao Atlético acumulando seu quinto time desde 2003, quando despontou no América, clube em que jogou em 2003 e 2004. Foi então para o Cruzeiro. Ficou até 2005 e seguiu para o Lyon, da França. Em 2009 foi para o Fluminense.

É grande a expectativa da torcida em Minas Gerais em torno da estreia do jogador, o que poderia ocorrer já no clássico de domingo, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Sobretudo por conta do comportamento do atacante em jogos do Fluminense contra o Cruzeiro. Fred não comemorava gols contra o time celeste, por considerá-lo como clube importante em sua carreira. João Pimenta, dono de um bar na Savassi -Zona Sul de Belo Horizonte- muito frequentado por atleticanos, afirma que, nesse ponto, o jogador tem que mudar de postura. "Com a gente não tem essa. Fez gol contra o nosso principal rival, tem que comemorar. Já para o cruzeirense Carlos Araújo, economista, antes Fred no Galo que no seu time. "O tempo dele já passou", disse. Nascido em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, o atacante, ainda menino, jogou no América da cidade.

A CARREIRA DE FRED

2003 e 2004 - América-MG (51 jogos e 45 gols)

2004 e 2005 - Cruzeiro (71 jogos e 53 gols)

2005 a 2009 - Lyon (119 jogos e 41 gols)

2009 a 2016 - Fluminense (288 jogos e 172 gols)