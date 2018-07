Freiburg bate Schalke e fica em vantagem na briga por vaga na Liga Europa

O Freiburg venceu o Schalke 04 por 2 a 0, em casa, neste domingo, pela 34ª e antepenúltima rodada do Campeonato Alemão, e conquistou uma boa vantagem na luta para estar na Liga Europa na próxima temporada. A derrota praticamente alijou o Schalke desta briga.

Com a vitória, o Freiburg chegou aos 47 pontos, um à frente do Hertha Berlin (46), que foi goleado na rodada pelo RB Leipzig por 4 a 1. As duas equipes - Freiburg e Hertha - estão na disputa por um posto na competição europeia, junto com Colônia, Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach. O próprio Schalke e o Eintracht Frankfurt também alimentam esperanças, mas as chances são remotas.

Os gols do Freiburg foram marcados pelo atacante Florian Niederlechner, ainda no primeiro tempo - aos 22 e 31 minutos, o segundo em cobrança de pênalti. O Schalke, apesar de ficar mais com a bola durante a partida - 59% do tempo contra 41% do adversário - e ter finalizado mais a gol, não conseguiu acertar a pontaria e acabou vencido.

No outro jogo da rodada neste domingo, Hamburgo e Mainz ficaram no empate sem gols em uma partida bastante fraca tecnicamente. Ambas as equipes continuam muito ameaçadas pelo rebaixamento no campeonato, com 34 pontos. O Hamburgo é o 16º colocado na competição, o que o levaria a disputar uma repescagem contra o terceiro melhor da segunda divisão. O Mainz, apesar da mesma pontuação, é o 15º colocado, pois supera o rival nos critérios de desempate e, hoje, estaria livre da queda.