Freiburg e Stuttgart empatam em jogo de 6 gols e conquistam 1º ponto no Alemão

Em jogo de seis gols, movimentado e com expulsão, Freiburg e Stuttgart empataram por 3 a 3 neste domingo, no Schwarwald-Stadion, em Freiburg, e conquistaram o primeiro ponto de cada um na competição. O duelo foi válido pela terceira rodada do Campeonato Alemão.

Derrotados nas duas primeiras rodadas, os dois times não obtiveram mudanças significativas na tabela com o ponto somado. Ambos são 15º e 16º colocados, respectivamente, e só estão à frente de Schalke 04 e Bayer Leverkusen, penúltimo colocado e lanterna, que ainda não pontuaram.

O meia Jerome Gondorf, pelo lado do time da casa, e o veterano centroavante Mario Gomez, pelos visitantes, foram os nomes da partida, com dois gols cada. Gondorf abriu o placar no início da partida e o argentino Insúa empatou no final do primeiro tempo.

Na começo da etapa final, Gomez virou o jogo a favor dos visitantes, mas Gondorf voltou a entrar em cena e empatou a partida quatro minutos depois, em bela cobrança de falta. Aos 56 minutos, Gomez deixou o Stuttgart novamente na frente. A vantagem, que parecia durar até o final do jogo, foi desfeita aos 36 minutos, quando o atacante Waldschmidt marcou e deu números finais ao movimentado jogo em Freiburg.

Dois minutos após o gol, Pascal Stenzel levou o segundo amarelo e deixou o time da casa com um jogador a menos. O Stuttgart, então, foi para cima em busca de um quarto gol, que, porém, não saiu.

Na outra partida realizada neste domingo pelo Alemão, Nuremberg e Werder Bremen empataram por 1 a 1. O meia alemão Eggestein abriu o placar para o time da casa, de peixinho, no começo do jogo. A vitória, que deixaria o time próximo do líder Bayern de Munique, escapou nos acréscimos, quando o holandês Vura deixou tudo igual para o Nuremberg.

Com o empate, o Werder Bremen ficou com cinco pontos, na sétima posição, e perdeu a oportunidade de figurar entre os primeiros colocado que estão na cola do Bayern de Munique. O Nuremberg, com dois pontos, é o 14º colocado, e permanece perto da zona de rebaixamento.