Freiburg leva empate no fim e vira ano na lanterna do Alemão

O Freiburg vai para 2015 na lanterna do Campeonato Alemão. A equipe vencia o Hannover até os 48 minutos do segundo tempo neste domingo, mas provou porque atravessa momento tão ruim e sofreu o gol que selou a igualdade em 2 a 2 nos acréscimos. Melhor para o Borussia Dortmund, que não encerrará o ano que a vergonha de ocupar a última colocação na tabela.

O resultado deste domingo levou o Freiburg a 15 pontos, mesmo número do Borussia, que leva vantagem nos critérios de desempate e é o penúltimo. O Hannover, por sua vez, faz campanha regular e ocupa a oitava posição, com 24 pontos, sonhando com uma vaga nas competições europeias.

Tentando se livrar da lanterna, o Freiburg foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 45, com Mike Frantz. Na etapa final, aos 35, Marc-Oliver Kempf fez o segundo e deu a impressão de que a vitória estava garantida.

Mas o Hannover conseguiu reagir e aos 37, Leonardo Bittencourt diminuiu. Já nos acréscimos, Joselu contou com erro incrível do goleiro adversário para marcar. Roman Buerki foi chutar para o campo de ataque, mas pegou mal e entregou no pé do atacante, que tocou para a rede.