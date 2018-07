Freiburg perde e fica fora da zona da Liga dos Campeões

Assim, o Freiburg permanece na quinta colocado, com 45 pontos, a um do quarto colocado Schalke 04. Já o Stuttgart está em 10º lugar, com 39 pontos. Os gols da partida foram feitos por Gentner e Ibisevic para o time da casa e Santini para a equipe visitante.

Também neste domingo, o lanterna Greuther Furth ganhou sobrevida no Campeonato Alemão e conquistou a sua terceira vitória no torneio ao bater o Nuremberg por 1 a 0, fora de casa, com gol de Geis. O triunfo deixou o time com 18 pontos, enquanto o Nuremberg está em 12º lugar com 38 pontos.