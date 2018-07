Freiburg vence de virada e já é o quinto na Alemanha A rodada não poderia ter sido melhor para o Freiburg. Neste sábado, pela 17.ª jornada do Campeonato Alemão - a última do primeiro turno -, a vitória de virada sobre o Schalke 04 por 3 a 1, em Gelsenkirchen, fez com que a equipe subisse nada menos que seis colocações na tabela de classificação e assumisse, assim, a quinta posição, com 26 pontos.