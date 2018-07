Freiburg vence e se afasta da zona de rebaixamento

A derrota foi péssima para o Wolfsburg, que conta com Josué e Grafite. Os atuais campeões estão em oitavo lugar, com 46 pontos, e não possuem chances de disputar a próxima Liga Europa. Assim, jogarão apenas para cumprir tabela nas duas rodadas finais do Campeonato Alemão.

Ameaçado de rebaixamento, Freiburg aproveitou o fato de jogar em casa para pressionar o Wolfsburg no início da partida. A estratégia deu certo e a equipe abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, com Makiadi. Depois, apenas manteve a vantagem, que lhe garantiu um certo alívio para os últimos jogos no Campeonato Alemão.