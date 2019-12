Freiburg x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo do Alemão

Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será realizada no Schwarzwald Stadion e o torcedor pode assistir na TV fechada e online.

Freiburg x Bayer: onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Fox Sports. Também é possível assistir online pelo site e aplicativo Fox Play.

Informações dos times

As equipes abrem a 16ª rodada do Campeonato Alemão na zona de classificação para a próxima Liga Europa. O Bayern de Munique está em quinto lugar na tabela, com 27 pontos, dois a mais do que o Freiburg, sexto colocado. O Bayern vem de goleada por 6 a 1 sobre o Werder Bremen. Já o Freiburg perdeu por 1 a 0 para o Hertha Berlin na rodada passada.

