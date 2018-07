Frentistas de Johannesburgo ajudarão turistas na Copa

A cidade de Johannesburgo está treinando frentistas para que eles atuem como guias turísticos durante a Copa do Mundo da África do Sul. E os funcionários que realizarem o curso serão diplomados em conscientização turística.

A principal cidade comercial da África do Sul, que luta contra a sua reputação de crimes violentos, espera que os visitantes apreciem suas atrações, com a ajuda dos frentistas da rede Sasol, que farão um curso para que sejam capazes de fornecer informações úteis sobre locais de interesse, como a antiga moradia de Nelson Mandela em Soweto, e o Constitution Hill, no centro de Johanesburgo, que comemora e é um símbolo da nova democracia sul-africana.

"Estamos muito satisfeitos por oferecer este inédito serviço aos nossos clientes, tanto locais como estrangeiros, para garantir que se tirar o máximo proveito da experiência na cidade de Johannesburgo", disse Maurice Radebe, diretor de operações da Sasol Oil.

A empresa Joburg Tourism disse que o programa de treinamento de dois dias inclui os diferentes módulos de sensibilização turística, com aspectos culturais e de diversidade, além de um passeio por todas as atrações turísticas da cidade.

Johannesburgo é a única cidade a sediar a Copa do Mundo em dois estádios e irá receber 15 dos 64 jogos, mais do que qualquer outro local, incluindo a abertura, em 11 de junho, e a final, em 11 de julho.