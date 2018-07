Frio adia dois jogos do Campeonato Inglês

O frio voltou a afetar a programação das partidas do Campeonato Inglês. Os confrontos entre Blackpool e Liverpool e Everton e Birmingham foram adiados por causa das baixas temperaturas no norte da Inglaterra. O jogo do Blackpool, em casa, teve que ser cancelado por conta do congelamento do gramado do Estádio Bloomfield Road. O clube disse que a partida foi remarcada para 12 de janeiro.

O Bloomfield Road é o único estádio da elite do futebol inglês que não possui sistema de aquecimento do gramado. Assim, os últimos três jogos do Blackpool como mandante no Campeonato Inglês tiveram que ser remarcados por conta do frio que se espalhou pela Grã-Bretanha.

O jogo em casa do Everton foi adiado porque "vários" tubos de canalização para evitar congelamento estouraram durante a noite no Goodison Park. Ainda não foi definida a nova data da partida. Várias partidas de divisões inferiores também foram adiadas na Inglaterra por conta do frio.