Frio congela gramado e adia jogo do Manchester United

O árbitro da partida, Peter Walton, vistoriou nesta sexta as condições do campo e decidiu que não há condições de os times se enfrentarem no dia seguinte.

O estádio do Blackpool não possui calefação e os esforços dos responsáveis por aquecer o gramado durante a semana não tiveram sucesso.

A Premier League ainda não marcou a nova data da partida. O Manchester é o líder do campeonato, com 31 pontos, e pode ser ultrapassado por Chelsea e Arsenal, que enfrentam, respectivamente, Everton e Fulham, neste sábado. O Blackpool é o 11.º colocado, com 19 pontos.