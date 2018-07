Frio preocupa Botafogo antes de duelo com Figueirense

"Temos que nos adaptar. No estádio do Figueirense costuma ventar muito, então temos que nos preparar", afirmou Bolívar, acostumado com as baixas temperaturas do Rio Grande do Sul, onde jogou com a camisa do Internacional. Pela previsão do tempo, os termômetros devem bater em 4ºC nesta quarta, na capital catarinense.

Apesar do frio, o zagueiro confia na classificação do Botafogo às oitavas de final. "Pelo ano que estamos tendo, nosso objetivo é a classificação. Não passa pela nossa cabeça uma eliminação. Uma equipe, quando tem objetivos maiores, tem que passar por obstáculos", afirmou.

MARACANÃ - O Botafogo fechou acordo de um jogo com o Consórcio Maracanã. Depois de encarar o Flamengo, domingo, como visitante, o time vai receber o Vitória, dia 1º de agosto, como mandante no estádio. Ao clube caberá toda a renda dos 43 mil lugares atrás dos gols.