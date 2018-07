Frizzo impede reunião entre candidatos e causa saia justa no Palmeiras

SÃO PAULO - Os candidatos à presidência do Palmeiras iriam se reunir nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, com a atual diretoria e comissão técnica, mas o acordo foi cancelado a pedido do vice-presidente Roberto Frizzo. O dirigente alegou que não poderia acontecer o encontro porque o presidente Arnaldo Tirone estava ocupado em uma outra reunião para tratar da lista dos dispensados pelo clube.

A situação deixou Décio Perin, Paulo Nobre e Wlademir Pescarmona constrangidos e irritados. Frizzo alegou que não estava marcada a reunião e por isso não daria para Tirone dar atenção aos candidatos durante o encontro.

Com isso, os candidatos deixaram o local sem saber como andam as coisas no departamento de futebol e uma nova reunião deve acontecer, mas a data ainda não foi definida.