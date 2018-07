Frustrado com má fase do Palmeiras, Fernando Prass elogia torcida

Terminar o ano do centenário do clube tendo que lutar contra o rebaixamento é algo que ninguém esperava no Palmeiras, mas é essa a realidade. Um dos jogadores que mais lamentam a má fase palmeirense é o goleiro Fernando Prass. Claramente insatisfeito com a situação, ele cansou de repetir que não poderia deixar tudo para a última hora, mas seu apelo foi em vão. Por isso, admite que o fim de ano está sendo frustrante.

"Nosso sentimento é de frustração por lutar por um objetivo ruim e em um clube como o Palmeiras. É horrível enfrentar essa situação", disse o goleiro, que divide a responsabilidade pela situação do time no campeonato. "Jogadores, treinador e dirigentes, obviamente, são responsáveis. Treinador e dirigentes porque fizeram o planejamento e a montagem do grupo e é por isso que eles são os que mais cobram os jogadores. A responsabilidade deles é grande, assim como a nossa", completou.

O Palmeiras é o 16º colocado com 39 pontos, um a mais do que o Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Apesar da situação, a torcida parece não abandonar a equipe e continua acreditando. Por isso mesmo, Fernando Prass faz questão de elogiar a atitude dos palmeirenses.

"Não tem o que falar da torcida. É um apoio sensacional. Claro que as vaias e cobranças acontecem, mas depois dos jogos, durante não tem, principalmente em jogos importantes. Pelo andar da carruagem, coisas tendem a ser definidas só na última rodada e jogar em casa pode ser um ponto a nosso favor", opinou o goleiro.

Nas duas últimas rodadas, o Palmeiras enfrenta o Internacional, sábado, no beira-Rio, e joga contra o Atlético-PR, dia 7 de dezembro, no Allianz Parque.