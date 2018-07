Frustrado, Leão admite: 'É preciso aceitar a derrota do São Paulo'

CURITIBA - O técnico Emerson Leão amargou, na noite da última quarta-feira, mais uma grande decepção sob o comando do São Paulo. A derrota por 2 a 0 para o Coritiba eliminou o time do Morumbi da Copa do Brasil e o treinador não escondeu o abatimento no Estádio Couto Pereira, mas preferiu já projetar o futuro a ficar lamentando o revés que colocou ainda mais pressão o próprio treinador.

"Daqui para frente, não poderá faltar inteligência para dar a volta (por cima). É preciso aceitar a derrota e entender que ela precisa significar uma melhor reação. A frustração é grande, a família são-paulina está ferida", admitiu o comandante, que agora terá de focar os seus esforços apenas na continuidade do Campeonato Brasileiro, no qual o time volta a jogar neste sábado, contra a Portuguesa, no Canindé.

Leão também reconheceu o mérito do time paranaense nas semifinais da Copa do Brasil, cujo outro finalista será conhecido nesta quinta-feira à noite, no duelo de volta entre Palmeiras e Grêmio, em Barueri - o time palmeirense ganhou o jogo de ida por 2 a 0, em Porto Alegre.

"Quero cumprimentar o Coritiba e seu treinador (Marcelo Oliveira). A partida de hoje (quarta-feira) foi muito disputada e, até o último minuto, ficou a sensação de que poderíamos marcar o gol salvador", completou Leão, lamentando o fato de o São Paulo ter desperdiçado boas chances de balançar as redes ao menos uma vez em Curitiba.

E, se Leão pediu para o São Paulo "ser inteligente" e reagir de forma positiva no Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol do clube do Morumbi, Adalberto Baptista, garantiu estar convicto de que essa reação irá acontecer.

"A forma como o grupo estava no vestiário me dá a certeza de que vamos dar a volta por cima. Tenho plena confiança neste elenco. No futebol tem de estar preparado para pressão sempre", ressaltou o dirigente, para depois lamentar a maneira pela qual o São Paulo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil.

"No primeiro tempo, nós estávamos iniciando um domínio do jogo, mas aí tomamos o gol. Mata-mata é isso. Mas tenho certeza de que o grupo vai se recuperar bem. O sofrimento vai se transformar em alegria", acredita.