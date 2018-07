Frustrado por empate com Palmeiras, Flamengo volta aos treinos no Ninho do Urubu

O Flamengo voltou aos treinos nesta quinta-feira, menos de 24 horas depois do frustrante empate com o Palmeiras em 2 a 2 no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado pelo técnico Zé Ricardo já trabalha visando o duelo com o Coritiba, neste sábado, às 19 horas, no mesmo local.

O meia Éverton Ribeiro revelou incômodo pela sequência negativa do time. "A gente está incomodado (com esse momento). Não com pressão, mas pelos resultados não aparecerem do jeito que buscamos. O Zé (Ricardo) está conseguindo explicar o que quer. É um cara estudioso que conhece futebol como poucos. Estamos fazendo bons jogos, mas não estamos aliando com a vitória. Que é o que mais interessa no momento. Temos que conseguir mudar isso. Aliar os dois. Jogar bem e vencer", ponderou o jogador em entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira.

Os atletas que atuaram diante do time paulista fizeram apenas uma atividade regenerativa no CT George Helal, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Os demais participaram de um exercício técnico para reforçar a precisão nos passes da equipe rubro-negra.

Em seguida, os jogadores foram submetidos a um treinamento tático para desenvolver a construção de jogadas a partir do campo de defesa e também a manutenção da posse de bola quando a equipe é marcada sob pressão pelos adversários.

A atividade desta quinta-feira provocou um susto na comissão técnica do Flamengo. O lateral-direito Rodinei torceu o tornozelo direito ao dividir uma bola com o lateral-esquerdo Renê e deixou o campo no carrinho de maca. O atleta recebeu atendimento, foi liberado, mas deverá ser reavaliado pelos médicos do clube.

O elenco rubro-negro voltará aos treinos nesta sexta-feira no Ninho do Urubu para finalizar a preparação com vistas ao jogo contra os paranaenses. Após uma derrota e dois empates seguidos no Brasileirão, o Flamengo soma 25 pontos e se distanciou na perseguição ao líder Corinthians, que tem 37.