'Fui forte', diz Abidal antes de decisão pelo Barcelona Após protagonizar uma surpreendente e rápida recuperação após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor do seu fígado, realizada no dia 17 de março, o defensor francês Eric Abidal está prestes a defender o Barcelona na final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, no Estádio de Wembley, em Londres.