Fukushima pode sediar jogo do Mundial Sub-20 Feminino A Associação Japonesa de Futebol está trabalhando para realizar uma partida do Mundial Sub-20 Feminino de Futebol na cidade de Fukushima, que foi atingida por um terremoto no ano passado. O torneio será realizado no país asiático entre os dias 19 de agosto e 8 de setembro.