Fuleco é o nome escolhido para a mascote da Copa de 2014

SÃO PAULO - O tatu-bola agora tem nome. A mascote da Copa de 2014 chama Fuleco. Fruto de uma votação popular, que contou com mais de 1,7 milhão de votos e foi feita através do site da Fifa, a escolha foi anunciada na noite deste domingo.

Com 48% dos votos, Fuleco, mistura das palavras futebol e ecologia, ganhou uma eleição na qual o público também poderia votar nas opções Zuzeco (junção de azul e ecologia), que recebeu 31% dos votos, e Amijubi (amizade e júbilo), votado por 18% dos eleitores.

"Com esta mascote, vamos poder realizar um dos principais objetivos da Copa do Mundo da Fifa 2014, que é comunicar a importância do meio ambiente e da ecologia. Temos certeza de que ela será amada não apenas no Brasil, mas no mundo todo", comentou o secretário-geral da Fifa, o francês Jérôme Valcke, antes do anúncio oficial do nome dado ao tatu-bola.

As três opções de nome tinham sido definidas por um comitê composto pelo ex-jogador Bebeto, o sambista Arlindo Cruz, a escritora Thalita Rebouças, o publicitário Roberto Duailibi e a cantora Fernanda Santos.