Fulham acerta contratação de volante checo

De acordo com o agente, o acordo assinado com o clube prevê a renovação automática do vínculo por mais uma temporada, se for do interesse do Fulham. Porta-voz do Liberec, Lukas Vana disse que a transação está acertada e será oficializada ainda nesta quarta-feira.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelo clubes. A imprensa checa informa que o Fulham vai desembolsar cerca de US$ 1,2 milhão. Gecov marcou três gols em 79 jogos na primeira divisão checa, e também já defendeu a seleção sub-21 da República Checa.