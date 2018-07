Fulham bate Hamburgo e disputará final da Liga Europa

Com gols bem tramados de Simon Davies e Zoltan Gera aos 24 e 31 do segundo tempo, o time inglês garantiu sua classificação para a final do dia 12 de maio em Hamburgo.

No primeiro jogo entre Fulham e Hamburgo, na Alemanha, houve empate por 0 x 0.

Em Londres, quem começou melhor foi o Hamburgo, que abriu o placar com o atacante croata Mladen Petric em um chute de 30 metros aos 22 minutos de partida. O goleiro do Fulham Mark Schwarzer só olhou a bola estufar as redes.

Mas no segundo tempo os ingleses reagiram e garantiram a virada.