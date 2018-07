Fulham contrata atacante australiano que jogou a Copa

O clube confirmou que fechou um acordo para contar com o jogador por três anos. O atleta de 21 anos de idade foi contratado junto ao Newcastle Jets, da Austrália, onde foi o artilheiro do último Campeonato Australiano, com 16 gols.

Taggart iniciou como titular o jogo no qual a Austrália foi derrotada por 3 a 0 pela Espanha, na última segunda-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde as duas seleções se despediram do Mundial depois de terem sido eliminadas com uma rodada de antecedência. Antes disso, o atacante fez sua estreia na Copa na derrota por 3 a 2 para a Holanda, no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde entrou na equipe australiana no decorrer do confronto.

"Estou ansioso para começar um novo capítulo da minha carreira com o Fulham e trabalhar duro para elevar meu jogo a outro nível", afirmou o jogador, por meio de comunicado publicado no site oficial do Newcastle Jets.