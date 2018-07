Fulham demite treinador e contrata ex-técnico do Bayern O Fulham anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico holandês Rene Meulensteen e já anunciou como seu substituto o alemão Felix Magath, que estava há um ano e meio desempregado. A direção do clube de Londres justificou a mudança para tentar salvar o clube do rebaixamento que parece cada vez mais provável.