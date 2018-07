Fulham leva gol no fim e é eliminado na Liga Europa

Assim, o Grupo F terminou com o Twente, que já estava classificado, com 13 pontos, no primeiro lugar. O Wisla chegou a nove e o Fulham ficou com oito. O Odense ficou na lanterna, com quatro, apenas.

Outra equipe que já estava classificada, o Schalke 04 poupou seus principais jogadores, mas venceu o Maccabi Haifa por 3 a 0, em Israel, terminando invicto a primeira fase. O segundo classificado do Grupo J foi o Steaua Bucareste, que venceu o AEK Larnaca por 3 a 1. Se vencesse, seria o time israelense a avançar.

O único time com 100% de aproveitamento na fase de classificação é o Anderlecht. O time belga chegou à sua sexta vitória ao vencer o Lokomotiv Moscou por 5 a 3 nesta quarta-feira. O brasileiro Fernando fez um dos gols do time belga. Os dois times já estavam classificados no Grupo L. Pelo mesma chave, o AEK Atenas venceu o Sturm por 3 a 1 em jogo de eliminados.