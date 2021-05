Fulham perde para o Burnley, em casa, e é o terceiro time rebaixado no Inglês

Com uma derrota para o Burnley por 2 a 0, em casa, nesta segunda-feira, o Fulham decretou seu rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Inglês, a três rodadas do final da competição. O time ficou com apenas 27 pontos, dez a menos que o Southampton, 16º colocado, que ainda tem quatro partidas para disputar.

Em posição intermediária na classificação, em 14º lugar, a tranquilidade do Burnley contrastou com o nervosismo do Fulham. Desta forma, os dois gols do Burnley saíram de forma natural na primeira etapa. Aos 35 minutos, Ashley Westwood abriu o placar, enquanto Chris Wood, aos 40, ampliou a vantagem dos visitantes. No segundo tempo, o clima ficou ainda pior para os anfitriões a cada minuto jogado e a queda para a segunda divisão foi um castigo.

Com cinco vitórias, 12 empates e 18 derrotas, o Fulham se une a West Bromwich Albion (26 pontos) e Sheffield (17 pontos), os outros rebaixados. O título ainda não foi decidido, mas o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, com 80 pontos, está muito perto de levantar a taça.

O City pode se sagrar campeão já nesta terça-feira, caso o Manchester United perca do Leicester, em Old Trafford. Caso o United vença, a diferença cai para sete pontos e aí a equipe dos brasileiros Fernandinho, Ederson e Gabriel Jesus poderá conquistar o campeonato no fim de semana, quando enfrenta o Newcastle fora de casa.