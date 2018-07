Fulham remove estátua de Michael Jackson da frente do estádio

LONDRES - Durou pouco mais de um ano a homenagem do Fulham a Michael Jackson no estádio da equipe inglesa. Sob ordens do novo dono do clube, Shad Khan, funcionários removeram nesta quarta-feira a estátua do "Rei do Pop", que ficava do lado de fora do Craven Cottage, na parte oeste de Londres.

A estátua foi devolvida para o egípcio Mohammed Al Fayed, ex-dono do clube, que era amigo pessoal de Michael Jackson e havia inaugurado a estátua em 2011. Na época, os torcedores do Fulham protestaram muito, mas Al Fayed disse que quem "não compreende o que este homem (Michael Jackson) deu ao mundo pode ir para o inferno".

Al Fayed vendeu o Fulham para Khan em julho deste ano. O novo dono justificou a decisão de retirar a estátua justamente pela manifestação da torcida. "A visão dos nossos torcedores sobre a estátua ficou bem clara. A remoção dela é a coisa certa para o Fulham", argumentou.