Fulham troca de técnico e contrata Claudio Ranieri, campeão no Leicester em 2016

Pouco mais de dois anos depois de levar o Leicester City a uma histórica, surpreendente e inédita conquista do Campeonato Inglês, o técnico italiano Claudio Ranieri está de volta à Inglaterra. Nesta quarta-feira, ele foi contratado para comandar o Fulham, último colocado da atual temporada, que demitiu o sérvio Slavisa Jokanovic.

O treinador italiano de 67 anos estava sem clube desde que deixou o Nantes, da França, no final da temporada passada. Ele volta ao futebol inglês um ano e meio depois de ter deixado o Leicester City. "É uma honra aceitar este convite e a oportunidade de liderar o Fulham, um clube fantástico, de tradição história", disse. "O objetivo da equipe nunca podia ser sobreviver apenas na Premier League", completou.

O Fulham está neste momento em 20.º e último lugar na tabela de classificação com apenas cinco pontos. Durante o comando de Slavisa Jokanovic, a equipe perdeu nove jogos, empatou dois e apenas venceu um. Muito pouco para quem teve um investimento de 109 milhões de euros (mais de R$ 466 milhões) ao contratar nomes como o atacante alemão André Schürrle, campeão da Copa do Mundo de 2014.

"Fazer uma mudança sem ter a resposta certa para uma sucessão não era opção. Por isso, ter uma pessoa do calibre do Claudio (Ranieri) a aceitar o nosso desafio foi reconfortante e, sobretudo, essencial", justificou Shakid Khan, proprietário do Fulham.

Na sua longa carreira como treinador, Ranieri tem apenas um título nacional - justamente a do Campeonato Inglês com o Leicester City - mas já ganhou outros torneios nacionais como a Copa da Itália (duas vezes), a Copa do Rei e a Supercopa Italiana. Outros clubes que dirigiu foram Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético de Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Internazionale e Monaco.