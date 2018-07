Fulham vence confronto direto contra o Newcastle

O resultado não muda muita coisa na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Se os dois times antes apareciam empatados, agora a vantagem é do Fulham, que foi a 20 pontos, ainda no 13.º lugar. O Newcastle, estacionado nos 17, segue em 14.º, com apenas quatro pontos de folga sobre a zona de rebaixamento ao fim da 16.ª rodada.

Logo com 19 minutos de partida, Sidwell abriu o placar para os donos casa. Na segunda etapa, o francês Ben Arfa deixou tudo igual, mas logo em seguida o Fulham voltou à frente, com o colombiano Hugo Rodallega Martínez.