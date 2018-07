Fulham vence o Newcastle com gol de cabeça de Rodallega

A primeira vitória do Fulham em oito partidas manteve o time na 13a colocação, três pontos e uma posição acima do Newcastle.

Steve Sidwell colocou o Fulham à frente com um chute desviado aos 19 minutos - foi o primeiro gol em mais de cinco horas da equipe no Campeonato Inglês.

O Newcastle empatou com um bonito chute de 20 metros do meia Hatem Ben Arfa no começo do segundo tempo.

Rodallega aproveitou uma cobrança de falta de Damien Duff aos 18 da segunda etapa para marcar, e o Newcastle quase empatou num chute de Fabricio Coloccini que bateu no travessão.

(Reportagem de Ed Osmond)