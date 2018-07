Fulham vira em 16 minutos e goleia o Newcastle

O Newcastle, sexto colocado, jogou melhor no primeiro tempo e foi recompensado com um golaço de Guthrie, aos 43 minutos. Na segunda etapa, com Johnson e Baird na equipe, os donos da casa cresceram e chegaram ao empate em um pênalti polêmico de Davide Santon em Duff. O irlandês já estava reclamando no chão quando o árbitro decidiu marcar uma falta duvidosa, cometida em cima da linha da grande área.

Murphy foi para a cobrança e marcou, aos 7 minutos do segundo tempo. Dempsey, aos 14 e aos 19, faria o segundo e o terceiro gols. De pênalti, Bobby Zamora fez o quarto, aos 23. Hatem Ben Arfa descontou, mas Dempsey voltou a marcar no fim, decretando a goleada. O Newcastle segue no quarto lugar, com 36 pontos, enquanto o Fulham é o 12.º, com 26.

Na briga contra o rebaixamento, o Queens Park Rangers venceu o lanterna Wigan por 3 a 1 e deixou a zona da degola para chegar ao 16.º lugar. O novo componente do grupo dos quatro últimos é o Wolverhampton, que perdeu em casa para o Aston Villa, por 3 a 2, com dois gols de Keane que viraram o jogo.

Oitavo colocado, o Stoke também perdeu em casa, sendo derrotado por 2 a 1 pelo West Bromwich. Dorrans marcou o gol da vitória nos acréscimos. Ainda neste sábado, o Sunderland fez 2 a 0 no Swansea e o Everton empatou em 1 a 1 com o Blackburn.