Fulham vira sobre Hamburgo e vai à final da Liga Europa

A equipe inglesa garantiu a classificação depois de empatar sem gols no jogo de ida, na Alemanha. A vitória consolida a posição do Fulham no futebol inglês e na Europa, já que o time disputava a Quarta Divisão nacional há 13 anos.

Já o Hamburgo, que vem fazendo uma campanha fraca no Campeonato Alemão, desperdiçou a chance de chegar à decisão e disputar o grande jogo diante de sua torcida, na cidade alemã, no dia 12 maio.

Mesmo jogando fora de casa, o Hamburgo saiu na frente nesta quinta, com gol do croata Mladen Petric. Ele acertou um forte chute aos 22 minutos, sem dar chance ao goleiro Schwarzer, e deixou os visitantes na frente.

Mas o Fulham reagiu no segundo tempo, de forma arrasadora. Aos 24 minutos, Simon Davies recebeu lançamento, dominou a bola no calcanhar e bateu na saída do goleiro Rost, marcando um belo gol. Sete minutos depois, Gera aproveitou um vacilo da defesa alemã e completou para o gol, após cobrança de escanteio.

O Hamburgo tentou pressionar nos minutos finais, mas o ataque comandado por Nistelrooy pouco produziu e ainda desperdiçou uma grande chance nos acréscimos.