Fumagalli deve voltar ao Guarani diante do Guaratinguetá Após dois meses, o meia Fumagalli deve voltar a ser titular no Guarani. Sem poder contar com o meia Rafael Costa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador Vilson Tadei pode optar pelo experiente meio-campista para o jogo contra o Guaratinguetá, na próxima sexta-feira, às 21 horas, no Vale do Paraíba.