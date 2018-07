Fumagalli fala em aposentadoria e reitera desejo de último acesso com o Guarani

Faltando pouco mais de um mês para o início do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani reformula o seu elenco, mas segue tendo como líder do grupo de jogadores o meia Fumagalli. Aos 38 anos, ele já fala em aposentadoria, mas antes quer o acesso à Série B de 2017.

Fumagalli é um dos 12 jogadores remanescentes da campanha que culminou na eliminação precoce no Campeonato Paulista da Série A2. Terá novamente a missão de ser o dono do meio de campo, mas quer que a diretoria reforce o elenco com novas peças de qualidade.

"Estou amadurecendo a ideia de encerrar minha carreira, mas antes disso objetivo é o acesso com o Guarani. Para isso precisamos de um elenco qualificado e principalmente focado", disse Fumagalli.

O superintendente de futebol, Rodrigo Pastana, já se reuniu com o técnico Marcelo Chamusca para definir nomes de reforços que possam ser contratados para a Série C. A estreia do time está marcada para o dia 22 de maio contra o Guaratinguetá, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.