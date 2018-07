Fumagalli pede para não viajar e Richarlyson ganha vaga no Guarani

Poupado com frequência, o meia Fumagalli vai ficar de fora de mais um jogo do Guarani. Com o nascimento do filho previsto para esta sexta-feira, ele pediu para não viajar para Natal (RN), onde o time enfrenta o ABC, às 16h30 deste sábado, no Frasqueirão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem o capitão, o técnico Vadão confirmou que vai escalar o volante Richarlyson como titular pela primeira vez.

A ausência de Fumagalli em jogos como visitante já virou rotina. Até agora, ele foi relacionado e atuou apenas contra o Vila Nova-GO, em Goiânia (GO), na quarta rodada. Nas outras três partidas fora de casa, o experiente jogador de 39 anos foi poupado para evitar um maior desgaste físico.

Para compensar, o torcedor terá a chance de ver Richarlyson, principal contratação da temporada, atuar desde o início do jogo. Após um processo demorado para ser regularizado, o volante atuou apenas nove minutos durante o segundo tempo no empate sem gols com o Oeste, na nona rodada, e não foi utilizado na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, na última rodada.

Com a entrada de Richarlyson, o técnico Vadão vai mudar a formação tática e montar um esquema com três volantes com Evandro e Auremir. O restante do time deve ser o mesmo. O meia Bruno Nazário, que era dúvida por conta de dores no pé direito, foi relacionado e está confirmado.

Vice-líder, com 19 pontos, o Guarani vai a campo para tentar retomar a liderança. O atual líder Juventude, que tem 21, abriu a 11ª rodada na terça-feira e venceu o Goiás por 3 a 0, por isso ultrapassou o time campineiro.