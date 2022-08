Funcionário do Palmeiras ganha Fusca de treinador de goleiros após classificação na Libertadores

O treinador de goleiros do Palmeiras, Rogério Godoy, presenteou com seu Fusca um antigo funcionário do clube, Tertulino José Oliveira. Rogério cumpriu uma promessa pela classificação do Palmeiras sobre o Atlético-MG na última quarta-feira pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque.

Rogério Godoy conta que fez a promessa no intervalo do jogo, enquanto o Palmeiras já contava com um jogador a menos e via a classificação escapando das mãos. O jovem volante Danilo havia sido expulso no começo da partida. Depois, o time alviverde ainda teve Scarpa expulso, mas conseguiu sustentar o 0 a 0 no placar, empurrando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Weverton se destacou, os atletas palmeirenses não desperdiçaram uma cobrança sequer, e o clube conseguiu o acesso às semifinais.

Tertulino José Oliveira trabalha como ajudante geral na Academia de Futebol do Palmeiras há cerca de dez anos. Tertulino sempre elogiava o Fusca branco de Rogério Godoy. O preparador não teve dúvida sobre qual promessa faria para que seu time saísse vencedor.

"Eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que, perante aquelas dificuldades, se a gente passasse iria presenteá-lo. O funcionário sempre elogiou o fusquinha, dizia que era bonito e que um dia gostaria de ter um. Graças a Deus deu tudo certo", conta Rogério Godoy.

Tertulino foi surpreendido com o presente, se emocionou e foi aplaudido por diversos funcionários que aguardavam sua chegada, entre eles estava o técnico Abel Ferreira, com quem conversou. "Sou palmeirense roxo, fui criado no cabo da enxada, nunca meu pai teve condições de dar uma bicicleta para mim, mas me deu respeito e exemplo", contou. Abel respondeu: "Isso tem muito valor".

"Estou muito feliz que o Rogério me deu um Fusca. Era o meu sonho. Estou muito feliz, veio na hora certa. Que Deus abençoe nós todos", agradeceu Tertulino.