Funcionários da Arena Pernambuco passam mal com refeição da Fifa

A Fifa foi notificada pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, a Apevisa, pelo fato de 320 quilos de comidas estragadas terem sido encontradas na Arena Pernambucano. No total, 36 pessoas passaram mal após se alimentarem com feijão, farofa, salada e pudim estragados servidos aos funcionários e voluntários do estádio.

Seis trabalhadores da Arena tiveram diarreia e 36 voluntários passaram por atendimento médico no estádio e a Secretária de Saúde de Pernambuco está estudando o caso. A comida é distribuida por uma empresa terceirizada localizada em Campinas.

Segundo a Apevisa, a empresa também será notificada e o problema teria acontecido em outras sedes que a empresa fornece alimentação também. "Irregularidades foram encontradas na cozinha central da Arena, mas não foi só aqui. Curitiba, Fortaleza, Cuiabá e Belo Horizonte, que trabalham com o mesmo fornecedor, também tiveram problemas. Tudo irá ser normalizado para o próximo jogo", dise Ivette Buril,

"Essas análises são feitas rotineiramente, justamente para evitar grandes problemas. Tudo irá se normalizar no próximo jogo", disse a Secretária de Saúde de Pernambuco, Ivette Buril.