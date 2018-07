Funcionários sul-africanos de telecomunicações ameaçam greve durante Copa Depois dos trabalhadores do setor de transporte de carga e passageiros - que inclusive estão em greve - e do setor de energia elétrica, nesta quinta-feira chegou a vez dos funcionários da Telkon, principal empresa da área de telecomunicações da África do Sul ameaçarem com paralisações que podem prejudicar as transmissões na Copa do Mundo.