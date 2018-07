Fundo estrangeiro leva Santos a ter a contratação mais cara do Brasil

SÃO PAULO - A vinda do atacante Leandro Damião para o Santos por R$ 41 milhões é a transação mais cara entre clubes do futebol brasileiro e foi concretizada graças a uma parceria do clube da Vila Belmiro com o fundo de investimentos Doyen Sports. A empresa inglesa com sede em Malta trabalha também com outros atletas do futebol mundial, como Xavi e Neymar.

A Doyen tem como principal ramo de atividade fazer consultoria, negociação de jogadores e oferecer um fundo privado de financiamento para clubes. Na carteira de clientes estão o atacante colombiano Falcao Garcia e o meia Felipe Anderson, da Lazio, que deixou o Santos no meio deste ano em uma transferência mediada pela mesma o empresa. Recentemente, a entidade também passou a fazer o agenciamento de imagens de jogadores como Xavi e Neymar. Além disso, também já patrocinou os times espanhóis do Sevilla, Getafe e Atlético de Madri.

De acordo com o Santos, todo o dinheiro investido para trazer Damião do Inter saiu da Doyen. A empresa é representada no Brasil pelo empresário Renato Duprat, que já foi patrocinador do clube da Vila Belmiro nos anos 1990. O montante de R$ 41 milhões supera os R$ 40 milhões gastos pelo Corinthians para contratar Alexandre Pato do Milan, cifras que fizeram a negociação ser a mais cara da história do futebol brasileiro.

Antes de Leandro Damião, a contratação mais cara feita pelo Santos tinha sido por Walter Montillo. No começo de 2013 o meia argentino saiu do Cruzeiro pelo valor de R$ 16 milhões e mais a ida do volante Henrique para a equipe mineira.