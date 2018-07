Fundos de investimento viram 'vilões' e lucram com caos no Brasil Não são poucos os grupos e agentes que tentam justamente lucrar com a difícil situação financeira dos clubes do Brasil. Há dez anos, um grupo de investidores abriu um fundo em Luxemburgo para justamente apostar na valorização dos craques brasileiros na Europa para lucrar. A meta era a de trazer o jogador por um preço baixo a um clube modesto europeu. Uma vez dentro do mercado, a revenda seria por um preço bem maior e o lucro distribuído aos investidores.