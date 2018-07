Furioso após amarelo, goleiro dá voadora em árbitro no Peru

O goleiro Paulo Insúa foi protagonista de uma cena lamentável na partida entre Unión Perene e Pichanaki, que lutam por uma vaga na primeira divisão do Campeonato Peruano. Depois de receber um cartão amarelo, o camisa 1 deu uma 'voadora' nas costas do árbitro Abrahan Cosillo.

O público e os jogadores presentes no estádio Santa Ana, na província de Junín, a 320 quilômetros da capital Lima, ficaram estarrecidos com a reação de Insúa, que saiu xingando o juiz após o chute. O lance, que aconteceu no último domingo, ganhou repercussão após a divulgação do vídeo abaixo nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que Abrahan Cosillo está de costas quando é perseguido e depois leva o golpe. Atletas de ambos os times se mostraram solidários com o homem que deveria ser a autoridade máxima no gramado.

Assim como ocorreu no Brasil, nos casos Petros e Dudu, a Associação Desportiva de Futebol Profissional do Peru está tendo trabalho para controlar a fúria dos atletas contra a arbitragem.

Seis jogadores do tradicional Alianza Lima foram suspensos nesta terça-feira por agredirem verbal e fisicamente um árbitro que apitava o jogo contra o Real Garcilaso, no último domingo, em partida válida pela quinta rodada da primeira divisão nacional.