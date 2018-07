Futebol alemão aprova uso da tecnologia da linha do gol

Os clubes da Bundesliga, que organiza o Campeonato Alemão, aprovaram nesta quinta-feira a utilização da tecnologia da linha do gol na próxima temporada do futebol nacional, que terá início somente em agosto de 2015.

A tecnologia escolhida é o sistema Hawk-Eye, já utilizado pelo futebol inglês. Por este sistema, uma série de câmeras são direcionadas para cada gol com o objetivo de formar uma imagem 3D dos lances polêmicos. A tecnologia já foi usada pela Fifa no Mundial de Clubes e na Copa das Confederações do ano passado e na Copa do Mundo deste ano.

De acordo com o presidente da Bundesliga, Reinhard Rauball, 15 clubes votaram a favor da implantação do sistema no futebol alemão. A utilização da tecnologia havia sido vetada em reunião anterior, realizada em março, mas a proposta voltou à discussão por iniciativa do Bayern de Munique.