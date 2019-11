Em busca de popularização, futebol alemão transmite clássico na Praia de Ipanema

A Bundesliga, maior campeonato de futebol profissional da Alemanha, desenvolve várias ações para popularizar o futebol alemão em todo o mundo. Uma delas é a Bundesliga Experience Brasil, evento que será realizado na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 de novembro.

O evento vai contar com a transmissão do jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, principal clássico da Bundesliga, pelo canal FOX Sports em um telão, além de uma partida de futebol de areia com jogadores com trajetórias importantes no Campeonato Alemão, como Zé Roberto, Paulo Sérgio, Tinga e Juan. Será uma espécie de “All Star Game”. As atrações são gratuitas.

“O Brasil é um país muito importante para a Bundesliga. A torcida aqui é muito parecida com a da Alemanha. Nos dois países, o futebol é muito rápido, moderno e cheio de arte. A conexão também é forte porque o Brasil sempre foi um celeiro de jovens talentos, e muitos deles vão para Alemanha”, afirmou Zé Roberto.

A arena no Posto 10 de Ipanema será o palco de diversos jogos de futebol de areia ao longo dos dois dias. Haverá um campeonato entre alunos da escola alemã Corcovado, universidades cariocas, jogadores da liga infantil de futebol na areia e representantes de movimentos sociais com foco em esportes de comunidades do Rio. Os vencedores ganharão uma réplica em miniatura do troféu disputado no Campeonato Alemão e uniformes oficiais.

Hoje, cerca de 15 brasileiros jogam na primeira divisão do torneio alemão, entre eles, Philippe Coutinho (Bayern de Munique), Matheus Cunha (RB Leipzig), Willim (Wolfsburg) e Paulinho (Bayer Leverkusen). Mais de 150 brasileiros já disputaram o torneio.