Antony insiste pela liberação do Ajax ao Manchester United: 'Quero sair do clube'

O Manchester United aumentou a oferta pelo atacante brasileiro Antony, mas o Ajax voltou a recusar. O jogador demonstrou descontentamento com a postura dura do time holandês na negociação e confirmou sua vontade de jogar na Inglaterra. Antony revelou detalhes de suas conversas com o Ajax em entrevista exclusiva dada ao jornalista italiano Fabrizio Romano.

"Em junho deste ano, interrompi minhas férias e vim pessoalmente informar o meu desejo de sair, para considerarem a possibilidade. Quando comecei em Amsterdã, era um projeto de dois anos. Durante os meses de janela as reuniões foram feitas, incluindo uma proposta do Ajax para renovação de contrato. Deixei claro mais uma vez: "Quero sair do clube.", contou Antony.

Após o Ajax aumentar a pedida, o United cedeu e ofertou 90 milhões de euros (cerca de R$ 455 milhões), mas a oferta foi novamente recusada nesta semana. O jogador de 22 anos tem contrato até 2025 com o time holandês. Caso seja vendido ao Manchester United, Antony voltaria a trabalhar com o técnico Erik ten Hag e com o recém-contratado Lisandro Martínez. O São Paulo, clube que revelou Antony, teria direito a 20% em uma eventual negociação.

"Hoje (sexta-feira, 26) em reunião com a diretoria manifestei meu antigo interesse em deixar o clube, só que desta vez com uma oferta considerável na mesa. Outras já haviam chegado, mas o Ajax sempre recusou e agora atrapalhou minha saída com o argumento de que só teria cinco dias para substituir", continuou.

"Não estou pedindo para o Ajax me liberar, estou pedindo para que me vendam pelo maior valor da história do Campeonato Holandês. Tenho insistido nisso desde fevereiro para que o time tivesse a chance de reconstruir o time da maneira correta no tempo certo. Peço que os fãs me entendam porque o futuro para um jogador de futebol é incerto e oportunidades podem ser únicas", finalizou o brasileiro.