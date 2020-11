Futebol argentino continua com a 'Copa Maradona' e tem jogos no fim de semana

Após a morte de Maradona na última quarta-feira e o velório e enterro na quinta, o futebol argentino segue seu rumo neste fim de semana com a disputa da quinta rodada do torneio da primeira divisão, agora rebatizado de "Copa Diego Armando Maradona". Apesar do clima de luto pela morte do craque que tinha 60 anos, os dirigentes determinaram que o campeonato continue, já que foi muito adiado devido à paralisação provocada pela pandemia de coronavírus.

A expectativa, claro, é que diversas homenagens tomem conta da próxima rodada do futebol argentino. Todos os clubes se manifestaram nos últimos dias. O estádio do Newell`s Old Boys, por exemplo, agora tem o número 10 na arquibancada que já levava o nome de Diego Maradona.

No Gimnasia y Esgrima, clube que era comandado por Diego Maradona, Sebastián Méndez deverá ocupar oficialmente o cargo de técnico, função que já exercia havia várias semanas, quando o "Pibe de Oro" já apresentava sérios problemas de saúde. Duas semanas antes de morrer, ele passou por uma séria cirurgia no cérebro e estava em recuperação em sua casa até sofrer a parada cardiorrespiratória.

Sem datas para adiar qualquer jogo, o campeonato acelera e neste fim de semana será disputado a penúltima rodada da primeira parte da Copa Maradona, com algumas equipes já classificadas para a "rodada Campeonato", entre elas o Atlético Tucumán e Colón, enquanto um grande como o Racing já está eliminado.

Em situação de alerta após duas derrotas consecutivas e com as atenções focadas no jogo da próxima semana contra o Inter de Porto Alegre pela Copa Libertadores, o Boca Juniors vai receber o Newell's Old Boys com a obrigação de vencer para manter suas chances de seguir em frente.

O River Plate, que também está focado na Libertadores e acaba de empatar em 1 a 1 fora de casa com o Athletico Paranaense, terá um bom teste quando visitar o Rosário Central, em duelo direto entre dois candidatos pela Zona 3.

A quinta rodada do torneio argentino começará na sexta-feira com as partidas Huracán-Patronato, Godoy Cruz-Banfield e Vélez-Gimnasia La Plata, e continuará no sábado com Racing-Unión, Colón-Independiente e Rosario Central-River.

No domingo, vão se enfrentar Defensa-Central Córdoba, Boca-Newell's Old Boys e Lanús-Talleres, e o encerramento será na segunda-feira com Aldosivi-Argentinos, Atlético Tucumán-Arsenal e Estudiantes-San Lorenzo./com informações da AFP